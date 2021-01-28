Уральскому арестанту из Бразилии отказали в политическим убежище

Сейчас Эдуардо Фаузи находится в СИЗО Екатеринбурга. Фото: страница героя публикации во "Вконтакте"

Гражданину Бразилии Эдуардо Фаузи, которого на родине обвиняет в сожжении киностудии, не предоставят политического убежища в России. Эту информацию подтвердила начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Ольга Петрова.

- Оснований у Российской Федерации для предоставления убежища нет, - подчеркнула Петрова.

Политическое убежище Эдуардо Фаузи попросил в России в конце 2020 года, с сентября он находится под стражей в СИЗО Екатеринбурга за то, что в родной Бразилии его обвиняют в поджоге киностудии, где снимали фильм про Иисуса-гея.

По закону «бразильского террориста» не могут депортировать из России до 23 февраля 2021 года. Под стражей он пробудет до 3 марта этого года. Фаузи официально находится в международном розыске.

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