COVID-19 остановил поток мигрантов в Свердловскую область

Поток мигрантов на Урал сильно сократился Фото: Андрей ЛЕОНОВ

После того, как в период пандемии коронавируса российские власти закрыли границы, потом мигрантов в Екатеринбурге и Свердловскую область сократился в четыре раза. Если в 2019 году на Средний Урал приехали 163 252 гостей из республик бывшего СССР, то в 2020 году их количество снизилось до 42 556. Об этом рассказала начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по региону Ольга Петрова.

В числе гостей 88,5% - это жители стран СНГ, для которых действует безвизовый режим, еще 4,8 тысячи человек прибыли на Средний Урал по визовому режиму. Почти 60% мигрантов приезжают в Свердловскую область для заработка, идут работать они в основном на стройки.

69% мигрантов – это мужчины, 31% - женщины. Большинство въехавших в регион в 2020 году - это граждане Таджикистана (33,5%), Киргизии (19,7%) и Узбекистана (18,5%).

Также на треть сократилось число выданных гражданств РФ, его в 2020 году приобрел 5 381 человек.