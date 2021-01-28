В Екатеринбург идет небольшое похолодание

В январе в Екатеринбург пришли плюсовые температуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за атлантического воздуха, который пришел в регион, погода в Екатеринбурге и Свердловской области в последнюю неделю января держится на непривычных отметках. Так, в середине недели в уральской столице установили плюсовые температуры.

Какой будет погода в Екатеринбурге в последние дни января 2021 года? Об этом рассказали уральские синоптики.

28 января: в четверг в городе сохранится теплая погода, днем столбики термометров поднимутся до отметок в 0 … - 2 градуса, а ночью опустятся до – 5 градусов. При этом в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается сильный шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду.

29 января: в пятницу в городе немного похолодает. Днем ожидается – 4 … -6 градусов, а ночью до – 10.

30 января: в субботу в Екатеринбурге днем будет – 5…-7 градусов, ночью до – 8.

31 января: в воскресенье в городе будет – 1 … -3 градуса. Ночью – до минус 8 градусов.

Все эти дни в Екатеринбурге будет пасмурно, но без осадков.