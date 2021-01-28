На прививку вызовут по телефону
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижний Тагил в конце января привезли 5 025 доз вакцины Спутник V, которой будут прививать горожан в нескольких медицинских учреждениях.
Итак, где можно сделать прививку от коронавируса в Нижнем Тагиле.
Телефонный код города 3435
Городская больница №1 – 38-44-99
Демидовская городская больница – 41-97-57
Городская больница №4 – 21-10-89 и 21-41-16
Городская поликлиника №3 – 48-64-94 и 96-05-94
Городская поликлиника №4 – только через интернет.
Также записаться можно по единому телефону 122.
После записи из медицинского учреждения позвонит сотрудник, назначит дату приема и время, а также расскажет о правилах вакцинации.
«Комсомольская правда» публиковала список медицинских учреждений Екатеринбурга, где также можно привиться от коронавируса.
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