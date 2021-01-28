На прививку вызовут по телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижний Тагил в конце января привезли 5 025 доз вакцины Спутник V, которой будут прививать горожан в нескольких медицинских учреждениях.

Итак, где можно сделать прививку от коронавируса в Нижнем Тагиле.

Телефонный код города 3435

Городская больница №1 – 38-44-99

Демидовская городская больница – 41-97-57

Городская больница №4 – 21-10-89 и 21-41-16

Городская поликлиника №3 – 48-64-94 и 96-05-94

Городская поликлиника №4 – только через интернет.

Также записаться можно по единому телефону 122.

После записи из медицинского учреждения позвонит сотрудник, назначит дату приема и время, а также расскажет о правилах вакцинации.

«Комсомольская правда» публиковала список медицинских учреждений Екатеринбурга, где также можно привиться от коронавируса.

В Свердловскую область накануне завезли первую партию «ЭпиВакКорона», которым вакцинируют тысячу уральцев.