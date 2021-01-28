Обыски в обители отца Сергия прошли без нарушений

ОМОН нагрянул в обитель отца Сергия перед Новым годом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Басманный суд Москвы не нашел нарушений в действиях уральских силовиков во время обысков в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов» под Екатеринбургом, где в конце декабря 2020 года задержали бывшего отца Сергия.

Светлана Герасимова, адвокат Сергия (Николая Романова) подала жалобу в суд, посчитав, что захват обители происходил с грубыми нарушениями. Однако Басманный суд, изучив представленные документы, нарушений не нашел. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Напомним, что бывшего священнослужителя задержали 29 декабря 2020 года во время обысков в Среднеуральском женском монастыре. Отец Сергий (Николая Романов) обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса: «Склонение к совершению самоубийства», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Самоуправство». В штурме обители приняли участие бойцы Росгвардии и ОМОНа.

Конфликт между Екатеринбургской епархией и Среднеуральским женским монастырем начался весной прошлого года, когда отец Сергий, заправлявший обителью, пошел на прямой конфликт с руководством митрополии и светской власть.

Схиигумен отрицал существование коронавируса, обвинял власть в тяжких преступлениях и призывал паству во время пандемии посещать храмы. В конце апреля Сергию запретили проповедовать и служить, позже лишили священнического сана, а потом и вовсе отлучили от Русской православной церкви.

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