Объем госдолга Свердловской области превысил 114 миллиардов рублей

Госдолг бюджета Свердловской области растет каждый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объем госдолга Свердловской области по состоянию на 1 января 2021 года достиг отметки в 114,4 миллиарда рублей. За 12 месяцев 2020 года объем госдолга вырос на 37,3 миллиарда рублей, это 32,5%. Год назад объем государственного долга Свердловской области составлял 77,2 миллиарда рублей.

По прогнозу, объем госдолга будет расти каждый год и к 2026 году составит 216 миллиарда рублей, но к 2030 году снизится до отметки в 141 миллиард рублей за счет того, что власти региона намерены избавиться от бюджетного дефицита.

Напомним, что в этом году региональная казна заработает 278,2 миллиарда рублей, объем расходов составит 318 миллиардов. Таким образом, дефицит бюджета Свердловской области составит 40,6 миллиарда рублей.