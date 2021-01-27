В Полевском автовокзал оштрафовали за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер

Предприятие привлекли к административной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском автотранспортное предприятие получило крупный денежный штраф за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Областной Роспотребнадзор выявил нарушения в работе пассажирского автовокзала.

Сотрудники ведомства не нашли в журналах записи о температурном контроле, на входе отсутствовали кожные антисептики, в умывальниках не было жидкого мыла и одноразовых бумажных полотенец. Также в помещении отсутствовал график уборки.

- Кроме того, на территории предприятия нет мойки для автотранспорта или постов дезинфекции, из-за чего проводимые мероприятия по дезинфекции не могут служить действенной мерой для «разрыва» путей передачи инфекции, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Решением суда предприятие привлекли к административной ответственности. Оно должно заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.