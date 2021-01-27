В Нижнем Тагиле определились с территориями благоустройства в 2022 году

Отрыв между первым и вторым местом в опросе составил всего девять голосов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завершилось голосование по выбору общественных мест, которые необходимо благоустроить в 2022 году. Онлайн-опрос проводился 12 по 25 января, в нем поучаствовали почти 30 тысяч человек. Лидерами рейтинга стали две территории Дзержинского района. Это участок на Ленинградском проспекте и лесопарсковая зона «Пихтовые горы». Отрыв первого места от второго составил всего девять голосов: 8021 против 8012.

- Отбор территорий проходил в три этапа в октябре местные жители предлагали скверы, парки, которые нужно благоустроить. В ноябре выбрали пять приоритетных территорий для голосования, - сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

По этой же программе в 2021 году будут реконструированы четыре общественные территории: сквер за Дворцом культуры «Юбилейный», площадь Танкостроителей, лесопарковая зона «Пихтовые горы» и «Аллея рандеву» около медицинского колледжа.