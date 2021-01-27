В Екатеринбурге прокуратура помогла вернуть зарплату работникам местного предприятия

Предприятие задолжало сотрудникам 3,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местное предприятие ООО «ОмегаСервис» задолжало своим работникам больше 3,5 миллионов рублей. Это выяснилось после проверки местной прокуратуры. Оказалось, что без зарплаты сидели 98 сотрудников - им не выплатили деньги за ноябрь 2020 года.

- Прокуратура Ленинского района возбудила административные дела из-за невыплаты заработной платы и нарушений трудового законодательства - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура потребовала у ООО «ОмегаСервис» полного погашения долга перед сотрудниками. В адрес руководителя предприятия было внесено представление с требованием устранить нарушения. А всю зарплату работникам выплатили.