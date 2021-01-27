В Екатеринбурге в аварии на проспекте Ленина пострадала 17-летняя девушка

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на проспекте Ленина произошла очередная авария, в которой травмы получила несовершеннолетняя девушка. Она ехала пассажиром в «Тойоте Королле», водитель которой при повороте столкнулся с автомобилем «Шкода». Прибывшие на место медики диагностировали у 17-летней пассажирки сотрясение головного мозга и увезли в больницу.

- Водитель рассказал, что в его машине находились две девушки, которые сидели на заднем пассажирском сидении. Он вез их в район Южного автовокзала, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Владелец «Тойоты», который имеет 26-летний стаж вождения, объяснил, что не увидел «Шкоду» из-за стоящего автобуса. За нарушения ПДД раньше его не привлекали, в момент столкновения он был трезв.