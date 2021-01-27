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Отсидел 6,5 лет: в Екатеринбурге кандидат в мэры подал заявку, имея за плечами судимость

Его документы пройдут дополнительную проверку
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По заявке одного кандидата будут проводить дополнительную проверку

По заявке одного кандидата будут проводить дополнительную проверку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская Дума продолжает рассматривать конкурсные заявки кандидатов в мэры города. По итогам заседания, которое прошло 27 января, зарегистрировали 43 претендентов из 44. Один из участников указал в своей анкете наличие судимости, по его документам проведут дополнительную проверку.

- Он был судим по тяжкой статье, отсидел 6,5 лет, - рассказал "КП" осведомленный источник в мэрии Екатеринбурга. Но на вопрос о том, о какой именно статье УК идет речь, наш собеседник ответить затруднился.

Окончательное решение, кто же станет мэром Екатеринбурга, будет принято 5 февраля на заседании Екатеринбургской городской Думы. Накануне конкурсная комиссия продлила срок подачи недостающих документов для всех кандидатов.