Фото: СОЦСЕТИ

Жителя Екатеринбурга Константина Невоструева, который в декабре 2020-го убил свою жену Людмилу, похоронили на Лесном кладбище. Церемония прощания состоялась 25 января.

- Константина кремировали. Его похоронили на Лесном кладбище в понедельник, - рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией.

Примечательно, что согласно регистру «Ритуал Урал», Людмила Невоструева была похоронена на Нижне-Исетском кладбище. Напомним, что жуткая расправа произошла в многоэтажке на ЖБИ. Константин убил супругу на глазах у шестилетней дочери ранним утром. После этого мужчина покончил собой.