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Происшествия

Мужа, который убил жену на глазах у дочери, похоронили вдали от любимой

Константина Невоструева кремировали, прощание состоялось 25 января
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Жителя Екатеринбурга Константина Невоструева, который в декабре 2020-го убил свою жену Людмилу, похоронили на Лесном кладбище. Церемония прощания состоялась 25 января.

- Константина кремировали. Его похоронили на Лесном кладбище в понедельник, - рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией.

Примечательно, что согласно регистру «Ритуал Урал», Людмила Невоструева была похоронена на Нижне-Исетском кладбище. Напомним, что жуткая расправа произошла в многоэтажке на ЖБИ. Константин убил супругу на глазах у шестилетней дочери ранним утром. После этого мужчина покончил собой.

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