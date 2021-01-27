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Главный следователь по делу опального отца Сергия вылетел из Москвы в Екатеринбург

На бывшего клирика Екатеринбургской завели три уголовных дела
Евгений СТОЯНОВ
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Бывшего схиигумена задерживали при поддержке бойцов ОМОНа

Бывшего схиигумена задерживали при поддержке бойцов ОМОНа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столицу Урала из Москвы направляется главный следователь по делу опального отца Сергия (Николая Романова). Напомним, бывшего клирика Екатеринбургской епархии задержали в конце декабря прошлого года. На него завели три уголовных дела. Среди них склонение к суициду.

- Следователь Следственного комитета России, который возглавляет следственную группу, вылетел из Москвы в Екатеринбург, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат отца Сергия Светлана Герасимова.

Она добавила, что цель визита силовика ей неизвестна.

Задержан опальный отец Сергий