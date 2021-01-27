На Урале ГИБДД помогли семье с котиком, которая застряла на трассе

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

На трассе «Пермь – Екатеринбург» экипаж ГИБДД из Красноуфимска в составе старшего лейтенанта Дмитрия Соснина и лейтенанта Алексея Торопова помогли семье, автомобиль которой заглох на трассе. На 193 километре автодороги они заметили «ВАЗ-2115», в котором находилась семья с ребенком и кошкой. Проезжавшие мимо автолюбители не спешили на помощь замерзающим на трассе людям.

- Граждане находились на трассе около двух часов. Патрульные пересадили людей в свой автомобиль, в течение часа они отогревались в служебной машине, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Чуть позже на трассу подъехал родственник семьи и забрал машину на буксировочном тросе в ремонт.