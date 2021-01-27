Хоккейный клуб «Автомобилист» во время домашних матчей провел акцию «Колесо добра»

Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга провел добрую акцию «Колесо добра». За время трех последних матчей, которые проходили с 17 по 21 января, игроки и болельщики приносили на домашнюю арену «Уралец» подгузники, которые передадут нуждающимся семьям.

- Также среди болельщиков разыграли различные сертификаты, фанаты могут обналичить их в магазинах атрибутики, на автомойках и заправках, - рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Несмотря на неполную заполняемость площадки: количество зрителей сокращено 30% общей вместимости, удалось собрать 20 тысяч подгузников. Вратари команды Якуб Коварж и Леонид Фомин передали их общественной организации «Аистенок».