Оформила несколько кредитов: мошенники «увели» у екатеринбурженки больше миллиона рублей

Женщина поверила мошенникам и оформила на себя несколько кредитов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мошенники по отработанной схеме «увели» больше миллиона рублей у местной жительницы. Женщина обратилась в полицию 20 января и рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера. На том конце провода представились сотрудниками банка и заявили, что данные ее карты попали в руки аферистов, и необходимо срочно перевести все деньги на защищенный счет. Потерпевшая отдала все свои сбережения.

- Однако мошенники пошли еще дальше: попросили женщину оформить на себя несколько кредитов и перевести полученные деньги на специальные счета, что она и сделала. Всего потери екатеринбурженки составили один миллион и 98 тысяч рублей, - рассказали в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина не сразу поняла, что ее обманули. Только после оформления очередного кредита на 300 тысяч она заподозрила неладное и написала заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».