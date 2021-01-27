Свердловчан предупредили о сильном ветре

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при сильном ветре Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигается сильный ветер. По прогнозам синоптиков завтра, 28 января, местами в регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом свердловчан предупредили в МЧС по Свердловской области.

- О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», - напомнили в пресс-службе ведомства.

Спасатели также просят свердловчан не забывать о правилах безопасности при сильном ветре. В МЧС рекомендуют убрать с балконов все вещи, которые может сдуть, а также плотно закрыть окна и двери. Находясь на улице необходимо избегать деревьев, шатких конструкций и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Автомобилистам желательно парковать машины подальше от деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Особое внимание необходимо уделить пожарной безопасности. При возникновении пожара сильный ветер способствует стремительному распространению огня.