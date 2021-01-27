В Екатеринбурге продолжают очищать улицы от снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцев просят убрать автомобили с улиц, где будут убирать снег. Завтра, 28 января, днем техника будет вывозить снежные массы на улицах Академика Вонсовского и Мичурина – от улицы Декабристов до улицы Тверитина. Припаркованные машины будут эвакуировать.

- В процессе уборки инспекторы ГИБДД заблаговременно установят временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Сегодня от снега расчищали улицу Тепличную, Парниковую, Большакова, Академика Вонсовского и дублер улицы Сахарова. В администрации города также заранее предупреждали автомобилистов о необходимости убрать свои машины.