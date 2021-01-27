В 2020 году каждая десятая тонна груза на СвЖД отправлялась по согласованному с клиентом расписанию

Фото: предоставлено СвЖД

В 2020 году на Свердловской магистрали по согласованному с клиентом расписанию проследовало более 10 тысяч поездов (+5% к 2019 году). Перевезено 15,4 млн тонн грузов, что составляет около 11% от общей погрузки дороги. Количество постоянных маршрутов, где поезда курсируют с фиксированным временем отправления и прибытия, выросло до 121.

Возможность отправлять сырье и готовую продукцию по графику помогает грузоотправителям рационально использовать ресурсы и оптимизировать свою логистику. Преимущества такой перевозки перед традиционной технологией, когда грузовые поезда формируются и отправляются «по готовности», – регулярность, высокая скорость доставки, гарантированное транзитное время. Предприятия могут оптимально встраивать процесс транспортировки в свои производственные циклы.

На основе данной технологии СвЖД предлагает сразу несколько сервисов, ориентированных, в первую очередь, на малый и средний бизнес. Устойчивым спросом пользуется услуга «Грузовой экспресс»: вагоны нескольких грузоотправителей на опорной станции объединяются в один маршрутный поезд с дальнейшим проследованием по расписанию. В 2020 году так перевезено более 4,8 тыс. вагонов в составе 729 поездов по восьми направлениям.

С февраля 2020 года действует сервис «Ночной экспресс», который предусматривает ускоренную доставку грузов на короткие расстояния в ночное время, когда инфраструктура менее загружена. На регулярной основе «экспрессы» курсируют по 12 маршрутам между крупными городами с высокой экономической активностью (Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Нижний Тагил, Тобольск, Сургут). Постоянными пользователями услуги являются более 170 грузоотправителей.