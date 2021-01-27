У женщины подозревают перелом позвоночника: в Екатеринбурге иномарку после ДТП отбросило на пешехода

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге, возле дома на Луначарского, 48 столкнулись две иномарки. Один из автомобилей отбросило на тротуар, где стояли люди.

- По предварительной информации, водитель Toyota при повороте налево не предоставил преимущество в движении водителю автомашины Opel, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Opel вылетел прямо стоявшую на перекрестке 73-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали в больницу с подозрением на травму позвоночника.

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