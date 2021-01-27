Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Глава региона подписал указ о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора

Экс-мэр Екатеринбурга сегодня приступил к исполнению служебных обязанностей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Александр Высокинский с сегодняшнего дня будет трудится на посту первого заместителя губернатора Свердловской области

Александр Высокинский с сегодняшнего дня будет трудится на посту первого заместителя губернатора Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора.

- Александр Высокинский приступил к исполнению служебных обязанностей с 27 января, - отметили в департаменте информационной политики региона.

Накануне депутаты Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за назначение Александра Высокинского на пост первого вице-губернатора региона. Свои голоса за кандидатуру политика отдали 38 народных избранников из 41 присутствующего.