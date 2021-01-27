На ВИЗ-Стали наградили лидеров конкурса по охране труда

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) наградили победителей конкурса по охране труда, который нацелен на профилактику производственного травматизма и усиление внимания работников к вопросам промышленной безопасности.

Лидером основной номинации «Лучшее структурное подразделение в области охраны труда и промышленной безопасности» (ОТиПБ) стал участок по подготовке производства под руководством Александра Рязанцева. Подразделение признано лучшим за успешную реализацию программы «Безопасность при выполнении работ на высоте».

Победителями в индивидуальной номинации «Лидер в области ОТиПБ» стали семь работников предприятия, которые отличились в выявлении потенциально опасных условий работы на производстве и в обсуждениях с коллегами правил безопасного поведения.

В номинации «Лучший проект в области ОТиПБ» победу присудили мастеру цеха холодной прокатки Александру Калганову за внедрение технического решения на участке отделки для защиты рук от порезов, а также специалистам отдела по охране труда Анне Крутиной и Вячеславу Пильщикову за установку современных систем противопожарной сигнализации и расширение автоматизированной системы контроля доступа в опасные зоны.

Все победители конкурса получили благодарственные письма от администрации ВИЗ-Стали и корпоративные награды.