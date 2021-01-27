Производители питьевой воды в Свердловской области получили низкую оценку Роскачества

Не вся бутилированная вода, производимая в Свердловской области получила высокую оценку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области почти все производители питьевой бутилированной воды получили низкую оценку. Исследование провела АНО «Российская система качества». Самые низкие оценки получила вода компаний «Виста» и «Новокурьинская». Специалисты обнаружили, что состав не упаковке бутылок этих производителей не соответствует действительности. Первая превысила фактическую минерализацию, а вторая показала несоответствие по содержанию хлоридов и сульфатов - их выявилось меньше, чем заявлено.

По данным TagilCity, в компании «Виста», заявили, что показатели отличаются незначительно и это не влияет на качество. Директор завода «Новокурьинская» Любовь Кунилова также не согласилась с выводами исследования. Она объяснила, что разница в показателях является следствием разных способов исследования и в оборудовании, на которых оно проводилось.