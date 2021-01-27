Трудности в использовании сервисов компании возникли у 29 тысяч екатеринбуржцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошел сбой в работе крупного интернет-провайдера Дом.ru. Трудности в использовании сервисов возникли у 29 тысяч клиентов компании. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе провайдера.

- В 10:08 на сети «Дом.ru» в Екатеринбурге была зафиксирована некорректная работа технологического оборудования, - рассказали в пресс-службе «Дом.ru».

Также там отметили, что неполадки в скором времени были устранены. В 10:38 работа сети была полностью восстановлена.