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Коронавирус Covid-19

Свердловская область в ближайшие дни получит вакцину «Эпиваккорона»

Ранее в регион привозили только «Спутника V»
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Ранее в регион привозили только «Спутника V».

Ранее в регион привозили только «Спутника V».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область привезут еще один вид вакцины от коронавируса. «Эпиваккорона» поступит в ближайшие дни. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

- Вакцину «Эпиваккорона» ожидаем сегодня-завтра. Свердловская область получит 2 тысячи доз. Вакцина рекомендована при тяжелых заболеваниях, - заявила она.

Отметим, в Свердловской области уже начали вакцинировать от коронавируса при помощи препарата «Спутник V». Недавно в регион поступила крупная партия в 40 тысяч доз. Также за все время врачи успели привить 14 тысяч уральцев.