Свердловский областной суд оставил под арестом пиарщика отца Сергия

Могучева арестовали в один день с отцом Сергием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оставил решение Октябрьского районного суда об аресте пиарщика отца Сергия без изменений. Всеволода Могучева арестовали на 15 суток, после чего 12 января его адвокат подал апелляционную жалобу.

- Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Напомним, что Всеволода Могучева обвинили по статье 20.3.1 КоАП РФ - «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за ролик в социальных сетях. Недавно Из YouTube-канал пиарщика бывшего схиигумена Сергия удалили все видеозаписи.