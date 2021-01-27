На уральца завели два уголовных дела за изготовление ножей на продажу

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

56-летний житель города Артемовский задержан на станции Егоршино Свердловской области сотрудниками транспортной полиции за перевозку ножа, который изготовлен кустарным способом. Это изделие признали холодным оружием.

Во время обыска у мужчины нашли еще девять самодельных ножей, которые также признали холодным оружием. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Как выяснили оперативники уголовного розыска, уралец на протяжении нескольких лет изготавливал ножи в своем гараже, а потом продавал их по цене от 2 до 10 тысяч рублей.

Такой промысел вылился для горе-мастера в два уголовных дела по статьям: «Незаконное изготовление оружия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Мужчину оставили под подпиской о невыезде, ножи и оборудование для их изготовления изъяты.