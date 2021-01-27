В Новый год клиенты Tele2 в Свердловской области использовали на 31% больше дата-трафика, чем годом ранее

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы сети в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2021 года клиенты оператора в регионе скачали более 3 Пб интернет-трафика – это на 31% больше год к году. В этот период абоненты Tele2 в Свердловской области совершили свыше 41 млн звонков общей продолжительностью около 77 млн минут.

В новогоднюю ночь интернет-трафик абонентов Tele2 по России вырос на 40% по сравнению с показателем прошлого года. С 18 часов 31 декабря 2020 года до 8 утра 1 января 2021 года клиенты оператора скачали 11 Пб данных (против 8 Пб в прошлом году). За праздничную ночь абоненты Tele2 совершили около 183 млн звонков общей продолжительностью 383 млн минут, что эквивалентно 729 годам. По сравнению с прошлым годом число звонков осталось примерно на том же уровне, а вот их продолжительность выросла на 22 млн минут.

Фото: предоставлено Tele2

Наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года. Интервал с 18:00 до 20:00 был самым активным временем голосовых поздравлений. Если с 23:00 31 декабря число звонков резко сократилось, то в первый час 2021 года ожидаемо зафиксирован всплеск телефонных разговоров – абоненты Tele2 проговорили почти 17 млн минут.

Количество телефонных разговоров абонентов оператора в Свердловской области 1-8 января 2021 года составило более 41 млн, что на 2% меньше значений прошлого года. При этом за все праздники, включая последний уикенд, абоненты совершили почти 48 млн звонков продолжительностью 87 млн минут. Средняя продолжительность одного вызова равна примерно 2 минутам.

Чаще всего в эти дни звонили абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Иркутска и Красноярска. Так же картина лидеров по числу звонков выглядела и в прошлом году. В рейтинге самых «разговорчивых» регионов места распределяются иначе. В топ-3 по длительности разговоров входят Москва, Челябинск и Иркутск. На 4-м и 5-м месте – Воронеж и Нижний Новгород, а вот Санкт-Петербург занимает шестую позицию. Самые «качающие» регионы новогодних праздников – Москва и Санкт-Петербург. Остальные места в пятерке лидеров достались Челябинску, Иркутску и Нижнему Новгороду (новичок новогоднего списка). Ростов-на-Дону оказался на шестом месте.