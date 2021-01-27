В Екатеринбурге появятся еще три знака «Остановка запрещена»

Знаки установят на трех участках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установят новые знаки «Остановка запрещена». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Таблички «Работает эвакуатор» появятся на трех улицах: на Сурикова - от Фурманова до Щорса, проезде между домом № 6 на улице Стачек и домом № 3г на Старых Большевиков и проезде от дома № 60/1 на Токарей до дома № 2 на Металлургов.

- Специалисты учли мнение жителей уральской столицы, неоднократно обращавшихся в Администрацию города с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети, - отметили в администрации.

Также в мэрии напомнили, что знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных.