Под Екатеринбургом в аварии пострадали четыре человека

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 157 км автодороги «подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал» накануне в аварии пострадали четыре человека. Chevrolet Aveo въехал в стоящий тягач «Iveco», когда решил остановиться. Сотрудники ГИБДД выяснили, что в машине ехали попутчики, которых водитель нашел через интернет-сервис.

- Молодой человек пояснил, что ехал из Екатеринбурга в Снежинск, с помощью одного из интернет-сервисов нашел трех попутчиков. Также водитель рассказал, что в районе 157 км лобовое стекло его автомобиля закидало грязью, он принял вправо к обочине, где и произошел наезд на стоящее транспортное средство, которое он заметил в последний момент, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В аварии пострадали 21-летний водитель и три пассажира автомобиля: девушки 20 и 18 лет и 46-летний мужчина. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали Сысертскую ЦРБ.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Chevrolet Aveo житель города Снежинск, имеет стаж управления транспортными средствами три года и ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

- Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает, что совместные поездки, организованные с помощью поиска водителей на интернет-сайтах и в мобильных приложениях, могут быть очень опасны, - отметили в УГИБДД по Свердловской области. - Зачастую водители не имеют достаточного опыта управления автомобилем, даже несмотря на указанный водительский стаж, а транспортное средство может быть неисправно. Сотрудники ГИБДД рекомендуют не экономить на безопасности, пользоваться легальными перевозчиками и не пренебрегать собственной безопасностью.