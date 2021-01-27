Выращивал коноплю в гараже: в Нижнем Тагиле задержали мужчину за хранение наркотиков

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В центре Нижнего Тагила сотрудники ГИБДД задержали 28-летнего мужчину с тремя свертками из газеты с растительным веществом зеленого цвета в кармане. После исследования оказалось, что нижнетагилец носил в куртке марихуану, масса которой составила почти восемь грамм. Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался специалистам группы по контролю за оборотом наркотиков, что решил попробовать самостоятельно вырастить коноплю для личного потребления. Для этого он арендовал у знакомых гаражный бокс по улице Монтажников.

- По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, в составе которой работали эксперт - криминалист и кинолог со служебной собакой, обученной на поиск наркотических веществ, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». - Открыв ворота, сотрудники полиции не увидели ничего подозрительного. Мини - теплица, представляющая интерес для правоохранителей, располагалась внизу, где обычно находится овощная яма, вход в которую был прикрыт ватным одеялом. Туда пришлось спуститься по металлической лестнице.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Сотрудники полиции обнаружили небольшой парник, в котором было пять растений. Здесь же были установлены светодиодные лампы и вентилятор. Из гаража изъяли порядка 120 грамм наркотического вещества.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 и 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в значительном и крупном размере). Нижнетагильцу грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания и ждет решения об избрании ему меры пресечения.