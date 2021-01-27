В Свердловской области, в том числе и в Екатеринбурге, холодов пока не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в последние дни заметно потеплело. По прогнозам синоптиков Уралгидрометцентра похолодания до конца этой недели точно не будет.

В среду, 27 января, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах региона возможен гололед. Ночью температура воздуха будет от -4 до -9 градусов, днем от -1 до -6. Ветер до 10 метров в секунду.

В четверг, 28 января, также будет облачно с прояснениями и ожидается небольшой снег. В ночное время столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов. Днем потеплеет до +1. Ветер обещают сильный – порывы могут достигать до 18 метров в секунду.

В пятницу, 29 января, синоптики также прогнозируют облачность и небольшие осадки. Ночью ожидается от -7 до -12 градусов, на крайнем севере от -15 до -20. В дневное время воздух прогреется до -2,-7, на крайнем севере до -11,-16. Ветер обещают неустойчивый и слабый.