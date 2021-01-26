В Нижнем Тагиле водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе

Женщину увезли в больницу с сотрясением мозга и ушибами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле водитель автобуса сбил пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет. Женщину, которая попала под колеса ПАЗа, увезли в больницу с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. За рулем автобуса сидел мужчина с внушительным водительским стажем в 25 лет. За последний год его дважды привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

- Водитель пояснил, что женщина появилась на переходе неожиданно. Экстренное торможение не помогло, наезда избежать не удалось, - сообщили в межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское».

В момент аварии водитель был трезв. Автоинспекторам предстоит работа по выяснению причин случившегося.