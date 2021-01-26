Полицейские показали уральским студентам содержимое криминалистического чемодана

Сториз с записью прямого эфира просмотрели около двух тысяч зрителей. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полицейские из УМВД по Екатеринбургу в рамках акции «Студенческий десант» организовали встречу между студентами Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы и начальником экспертно-криминалистического отдела подполковником полиции Александром Борисюком. Из-за эпидемиологической обстановки встречу пришлось провести в онлайн-формате.

Главный эксперт-криминалист городской полиции объяснил студентам, какие задачи стоят перед его службой, а также показал, как силовики обнаруживают на месте преступления следы. Для этого Александр Борисюк показал студентам содержимое криминалистического чемодана.

Также зрителям трансляции рассказали о новых технологиях и методах работы криминалистических отделов. Студенты были изрядно удивлены, увидев, какую какую информацию эксперт-криминалист может получить из мельчайших следов с места преступления.

- Студенческий десант» показал активный интерес молодежи к работе правоохранительных органов. Сториз с записью прямого эфира просмотрели около двух тысяч зрителей. Некоторые из них интересовались вопросами поступления на службу в полицию, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Акция «Студенческий десант» направлена на ознакомление молодежи с работой органов внутренних дел, а также на повышение уровня открытости и доверия граждан к работе полиции.