В Екатеринбурге продолжается эвакуация автомобилей с мест уборки снега

Городские власти надеются на понимание автомобилистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальщики продолжают вывозить снег с улиц города. Их работе помогают сотрудники ГИБДД и устанавливают предупреждающие таблички «Стоянка запрещена». Мэрия просит автомобилистов не оставлять свои машины в местах уборки.

- 27 января работы будут проходить на улицах Тепличной, Парниковой, Большакова, Академика Вонсовского и дублера улицы Сахарова, - рассказывают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Все припаркованные машины, которые помешают вывозу снега, будет увозить эвакуатор. Городские власти надеются на понимание автомобилистов.