В Туринске прокуратура обязала школу закупить лыжи для учеников

Теперь на лыжах будут кататься не только малыши, но и старшеклассники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске, благодаря вмешательству прокуратуры, местная школа выделила деньги на покупку спортивного снаряжения. Во время очередной проверки выяснилось, что половина учеников начального звена не может кататься на лыжах во время уроков физкультуры, потому что инвентаря попросту не хватает. А это нарушало право юных учащихся на получение общедоступного образования.

- По результатам проверки прокуратура района директору школы внесла представление с требованием устранения выявленных нарушений, - заявили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

История завершилась благополучно. Школа закупила 100 пар лыжных комплектов на 500 тысяч рублей. Теперь на лыжах будут кататься не только ученики начального, но и среднего и старшего звена.