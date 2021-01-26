Губернатор оценил заслуги мэра Каменска-Уральского и предложил ему стать своим заместителем

Алексей Шмыков будет работать в правительстве Свердловской области. Фото: Администрация Каменска-Уральского

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился в главой Каменска-Уральского Алексеем Шмыковым и предложил ему стать своим заместителем после окончания срока полномочий.

По словам губернатора, Каменск-Уральский в последние годы активно развивается. Это касается дорожной сети, строительства новых объектов, включая детские сады, горнолыжный комплекс, а также новый микрорайон Южный.

- В ближайшее время у Алексея Викторовича истекает срок полномочий, он принял мое предложение о переходе в правительство области на должность моего заместителя, - резюмировал итог встречи глава региона.

В этот же день депутаты Заксобрания Свердловской области проголосовали за назначение бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на пост первого вице-губернатора региона.