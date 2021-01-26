Справка об отсутствии судимости есть не у всех: в Екатеринбурге проверяют кандидатов в мэры

Собеседование с кандидатами комиссия проведет 1 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городской Думе Екатеринбурга сегодня, 26 января, прошло первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Екатеринбурга. Заявки и документы от желающих поучаствовать в нем Дума принимала с 11 по 22 января. Всего набралось 44 претендента.

Сегодня же представители комиссии по очереди вскрывали конверты, перечисляя имена участников, а также документы, которые они подали. Что интересно, претенденты должны были предоставить среди прочего еще и справку об отсутствии судимости, однако не все успели ее получить и поэтому вместо самой справки вложили в конверт распечатанный скриншот портала госуслуг о том, что у них принято заявление на получение справки. Само вскрытие конвертов проходило в прямом эфире. Трансляция велась на официальном сайте городской Думы Екатеринбурга.

- Коллеги, нас смотрят. Роспотребнадзор сделал замечание: коллеги, носите маски правильно, - сказал во время заседания один из членов конкурсной комиссии.

Правда, уже после вскрытия конвертов трансляция была выключена. Члены комиссии проголосовали за это, так как далее при работе с поступившими документами они должны были озвучивать персональные данные кандидатов.

Из тех, кто правильно оформил заявку и предоставил необходимые документы, комиссия должна сформировать список претендентов. 1 февраля с ними проведут собеседование, после которого комиссия сформирует окончательный список кандидатов, из которых нового главу уже будут выбирать депутаты Гордумы.

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