Буддистам с горы Качканар разрешили посещать монастырь два раза в неделю

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила, что в регионе предпринимаются беспрецедентные шаги для сохранения деятельности общины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области пришли к соглашению с жителями горы Качканар. Отныне им будет разрешено два раза в неделю посещать монастырь Шедруб Линг – в субботу и воскресенье и в дни буддистских праздников. Совещание состоялось под руководством вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

- Качканарский ГОК все соглашения выполнил в полном объеме. Определен порядок посещения земельного участка на горе Качканар членами буддистской общины и туристами. Следует отметить, что порядок посещения подготовлен с учетом требований безопасности при проведении буровзрывных работ, - заявил Сергей Бидонько.

Напомним, что жители монастыря на регулярной основе не выполняли обещания по ранее заключенным соглашениям. Репортаж с горы Качканар вы можете прочитать здесь.