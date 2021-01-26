Страшный пожар произошел в ночь на 12 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фонд святой Екатерины отремонтирует подъезд дома на Рассветной, 7. В ночь на 12 января там произошел пожар, в котором погибли 8 человек. В числе жертв и маленькая девочка с девятого этажа. Как рассказали «КП» в фонде, сейчас организация занимается урегулированием вопроса с управляющей компанией «Радомир-инвест».

- Отремонтировать подъезд дома было принципиальным решением председателя совета Фонда святой Екатерины, главы РМК Игоря Алтушкина, - отметили в фонде святой Екатерины.

Возможной причиной гибели восьми человек в пожаре на ЖБИ могло стать несвоевременное информирование спасателей о трагедии. Об этом в Гордуме сообщил заместитель начальника городского пожарно-спасательного отряда № 60 Анатолий Бронников.

По его словам, из горящего дома на Рассветной, 7 не поступило ни одного звонка.

- Первое сообщение о пожаре поступило из соседнего дома, этот факт уже подтвержден, - говорит Анатолий Бронников.

Напомним, что огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. В этой квартире был отключен свет за неуплату, поэтому жильцы пользовались свечами. Кстати, мэрия выплатит семьям погибших по 100 тысяч рублей.