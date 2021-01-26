Виртуальные патрули были созданы для борьбы с «деструктивным контентом» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская казачья кибердружина «Медиащит» начинает блокировкой мата в соцсетях. Как рассказал «КП» руководитель дружины Андрей Замятин, обучение прошли порядка 60 добровольцев, которые будут бороться с нецензурной лексикой.

- В случае обнаружения записей с матом – будем писать администратору сообщества с просьбой удалить их. Если ответа не последует, то будем жаловаться администрации социальной сети. Кроме этого мы создаем позитивный контент в своей группе «ВКонтакте»: полезные статьи, подборки фильмов и прочее, - рассказал Андрей Замятин.