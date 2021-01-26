Уральские города получили новые машины скорой помощи

Автопарк скорой помощи обновят в трех уральских городах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В города Свердловской области Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск поставили 71 автомобиль скорой помощи, каждый из которых оборудован современным медицинским оборудованием.

Обновление произошло в рамках перевода бригад скорой помощи на аутсорсинг, против которого выступают медики Нижнего Тагила.

Операторы, которые будут работать на аутсорсинге, займутся техническим обслуживанием автопарка, обучением водителем, работой с ГИБДД. Экипажи менять не планируют, останется прежним и состав медицинских бригад. Водителей аутсорсер намерен трудоустроить с соблюдением норм закона.

В декабре 2020 года конкурсы по переводу автомобилей на аутсорсинг прошли в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Единственным участником конкурса стал компания «РТ-Социальная сфера», а общая сумма контрактов составила 1,3 миллиарда рублей.