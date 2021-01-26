В Нижнем Тагиле появится улица Владислава Тетюхина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле одной из улиц на Гальянке присвоят имя Владислава Тетюхина, который основал госпиталь, расположенный в этом микрорайоне. Всего в районе «Александровский» названия пяти новым улицам, пишет портал TagilCity.ru.

Улицу в честь Владислава Тетюхина назвали по просьбе коллектива госпиталя для увековечивания памяти известного промышленника, ученого и почетного гражданина Нижнего Тагила.

Также улицам на Гальянке присвоили имена заслуженного машиностроителям России Владислава Андронова, Героя России старшего прапорщика Василия Юрьева и героя России лейтенанта Михаила Григоревского. Пятая улица получила название Народной воли.