Boeing заключил контракт с уральским предприятием на поставку продукции из титана

На Урале изготавливают запчасти для американских самолетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВСМПО-Ависма» и Boeing заключили долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. Так, например, уральское предприятие, расположенное в городе Верхняя Салда Свердловской области, будет поставлять американцам титановые поковки для изготовления самолетов 787 Dreamliner, 777, 767 и 737, сообщает пресс-служба предприятия.

Пару недель назад Министерство торговли США исключило уральское предприятие из списка военных пользователей, которым запретили покупать американские товары и технологии.

В конце декабря 2020 года Штаты ввели новые санкции, по которым ряд ключевых предприятий отечественного авиапрома попал под ужесточенные нормы экспортного контроля. В их число попало и «ВСМПО-Ависма».