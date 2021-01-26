Инцидент произошел в ТЦ "Фан-Фан" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычный иск рассмотрели в Свердловском областном суде. Екатеринбуржец Владимир И. в июле 2020 года захотел купить стаканчик колы в McDonald's в ТЦ «Фан-Фан». Но мужчина был без маски и ему отказали в продаже. Покупатель остался возмущен таким поведением и посчитал, что его права нарушены.

Житель мегаполиса подал иск в Чкаловский суд с требованием выплатить ему 20 тысяч рублей. Но в итоге остался ни с чем.

- В суде первой инстанции было установлено, что покупатель действительно хотел заключить договор купли-продажи. При этом, в соответствии со статьями Гражданского кодекса РФ, предприниматель не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Таковыми могут выступать нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, - отмечает пресс-служба областного суда.

Апелляция также результата не принесла, решение районного суда оставили без изменений. Напомним, что в Свердловской области общепиту запрещено обслуживать посетителей без маски.