Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Медведь из Екатеринбургского зоопарка получит подарок в свой День рождения. Сотрудники учреждения поздравят Умку с праздником и вручат ему трехярусный ледяной торт с любимыми медвежьими продуктами – с вареньем, рыбой, овощами и фруктами.

- Удивительно, но самое любимое Умкино лакомство – это свежий огурец! Супруга Умки – Айна тоже не останется без подарка – ей приготовили диетический торт из замороженного яблочного пюре с любимой помидоркой, и скумбриево-кальмаровый салат, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Поздравлять Умку будут 27 января. Но в зоопарке в этот день не будет никаких праздничных мероприятий из-за коронавирусных ограничений. Само учреждение открыто доя посетителей.