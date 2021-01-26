Зам главы Екатеринбурга: пробки в город пришли навсегда

В Екатеринбурге пробки стали привычным явлением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургу грозят вечные пробки из-за изменений в правилах работы светофоров. Об этом на заседании комиссии Гордумы заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам транспорта и благоустройства Алексей Бубнов.

- Они пришли навсегда, ничего мы с этими пробками сделать не сможем. В 2018 году утвержден ГОСТ, в городе начали вводить пешеходные фазы на четыре светофорных объекта, и город встал, - рассказал депутатам Гордумы Бубнов.

По его словам, второй этап изменений начался новый этап изменений в работе светофоров. В период пандемии новый режим установили на 200 объектах.

- Никакими мероприятиями по интеллектуальному светофорному управлению мы обратно в прежнее состояние трафик не вернем, - резюмировал зам главы города по вопросам транспорта и благоустройства.