На Урале увеличится число иностранных студентов

УИУ РАНХиГС становится более привлекательным для иностранных студентов. Фото: пресс-служба вуза

Уральский институт управления – филиал РАНХиГС впервые получил пять мест в пределах квоты правительства России на обучение иностранных граждан в 2021 году. После прохождения конкурсных испытаний Академии в Уральский институт управления поступят иностранные студенты на бюджетной форме обучения.

- УИУ РАНХиГС становится более привлекательным для иностранных студентов, а значит, что мы выходим на международный образовательный рынок», - считает Маргарита Медведева, начальник Управления молодежной политики и международных связей УИУ РАНХиГС.

Сегодня международная деятельность института состоит из нескольких направлений: во-первых, это привлечение иностранных студентов и содействие их адаптации; во-вторых, организация для них подготовительных курсов; в-третьих, организация международных мероприятий и стажировок преподавателей и студентов.

С начала учебного года в УИУ обучается 78 иностранных студентов. Это число в шесть раз превышает этот же показатель за 2020-й год.