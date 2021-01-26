Свердловская полиция нашла 150 нарушений у водителей такси

В основном у них не было путевых листов, а у некоторых машин были установлены баллоны с газом без разрешения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские полицейские вышли в рейд, чтобы найти нарушителей ПДД среди таксистов. Мероприятие прошло в городах Свердловской области и Екатеринбурге. В уральской столице вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в рейд вышли представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Проверяли, насколько правильно перевозят пассажиров.

- Только за полтора часа сотрудники региональной Госавтоинспекции проверили около 30 машин такси. Сотрудниками ГИБДД выявлены факты незаконного нанесения цветографической схемы такси на легковой автомобиль, внесения изменений в конструкцию транспортного средства – установка газобаллонного оборудования без согласования с ГИБДД. У каждого второго водителя такси отсутствовал путевой лист, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В полиции говорят, что рейды продолжатся в ближайшее время. За последние сутки нашли 150 нарушений ПДД со стороны таксистов. Штрафы получили за незаконную установку знака «такси», выявлено 7 водителей, которые занимались перевозкой пассажиров нелегально.