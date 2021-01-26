За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли 13 тысяч тонн снега

Отмечается, что за сутки коммунальщики израсходовали 148 тонн противогололедных материалов и более 29 тонн мелкофракционного щебня Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки с улиц уральской столицы вывезли более 13 тысяч тонн снега. Как рассказали в городской администрации, в уборке было задействовано 334 единицы дорожной техники, а также 107 рабочих.

- 26 января службы благоустройства районов уральской столицы задействуют 359 дорожных рабочих и 206 единиц спецтехники, в том числе 25 комбинированных дорожных машин, 45 тракторов, 7 снегопогрузчиков, 13 фронтальных погрузчиков, 90 самосвалов, 14 грейдеров, 1 шнекоротор, 6 бульдозеров, - отмечают в мэрии.

Отмечается, что за сутки коммунальщики израсходовали 148 тонн противогололедных материалов и более 29 тонн мелкофракционного щебня. Напомним, что на прошлой неделе город в буквальном смысле утопал в снегу. Коммунальщики обвиняли во всем автомобилистов.

- Дело в том, что за прошлую неделю в принципе выпало очень много снега и были низкие температуры, из-за чего образовался крепкий накат на проезжей части, - рассказывал Владимир Капустин, заместитель председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга. – Удаление этого наката – процесс трудоемкий и не быстрый. Делается только грейдерами, а у них максимальная рабочая скорость – 3 километра в час. Ожидать, что они за одну ночь все успеют убрать, не приходится.